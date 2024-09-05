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Болгария запретила продажу вейпов лицам до 18 лет

Novinite: Болгария запретила вейпы для несовершеннолетних и их рекламу в СМИ

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Depositphotos

Народное собрание Болгарии приняло поправки к закону о защите детей, которые предполагают введение запрета на продажу вейпов несовершеннолетним, а также их рекламу в средствах массовой информации. Об этом сообщает местное агентство Novinite.

Теперь лица, не достигшие возраста 18 лет, не смогут купить вейпы и изделия из нагреваемого табака. Также детям запрещено использовать указанные курительные приспособления. Кроме того, под запрет попала реклама вейпов на радио и телевидении.

По словам члена Народного собрания Болгарии Костадина Ангелова, в будущем ограничительные меры могут коснуться энергетических напитков.

В начале апреля депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о запрете розничной продажи вейпов в России «в целях народосбережения». Как отмечают авторы документа, число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом.

До этого глава комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что законопроект об ужесточении ответственности за продажу вейпов уже готов и в скором времени будет внесен в Госдуму.

Ранее психологи заявили о связи вейпов с наркотической зависимостью.

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