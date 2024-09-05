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В Баварии не исключили связь стрельбы у консульства Израиля с терактом 1972 года

Welt: МВД Баварии оценило связь стрельбы у консульства Израиля с терактом

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Depositphotos

Годовщина теракта на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года может быть связана с перестрелкой неподалеку от генконсульства Израиля. Об этом заявил министр внутренних дел федеральной земли Бавария Йоахим Херрман, его слова приводит телеканал Welt.

Теракт на Олимпийских играх в Мюнхене был совершен во время Олимпийских игр в 1972 году членами террористической палестинской организации «Черный сентябрь». Боевики расстреляли 11 членов израильской сборной.

«Теперь необходимо установить личность подозреваемого и его мотивы из-за действий близ документационного центра истории национал-социализма и генконсульства Израиля», — заявил глава МВД Баварии.

Херрман добавил, что подробности произошедшего инцидента устанавливает полиция. И поскольку место преступления находится рядом с израильским генконсульством, глава баварского МВД не стал исключать вероятность связи инцидента с 52-й годовщиной нападения на израильскую команду в 1972 года.

До этого местные жители рассказали, что слышали выстрелы, громкие звуки и крики около израильского генконсульства. На место инцидента приехала полиция со снайперами и вертолетами.

Ранее Службы безопасности Израиля предотвратили теракт в Иерусалиме.

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