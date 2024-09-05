В Петербурге нашли две тонны неизвестных отходов в бочках

В Петербурге обнаружили две тонны опасных отходов в бесхозных бочках. Об этом сообщает Комитет по природопользованию региона.

О том, что в Красногвардейском районе оставлены семь бочек с неизвестным веществом, в комитете узнали после того, как об этом ведомству сообщили местные жители. На предметах не было какой-либо маркировки, указывающей на содержимое.

«Емкости были заполнены неизвестным веществом, а на грунте наблюдались небольшие участки со следами химических отходов», – поделились в организации.

Ответственные специалисты упаковали и вывезли груз. Помимо этого, они сняли верхний слой почвы, чтобы устранить последствия произошедшего. На данный момент правоохранители проводят расследование.

В ведомстве напомнили о том, что за несоблюдение требований, связанных с обращением с опасными веществами, владельца могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее в Финляндия начали тестировать хранилища для ядерных отходов.