Названы категории людей, которым нужно есть рыбу каждую неделю

Отдельным категориям граждан важно употреблять рыбу не реже одного-двух раз в неделю. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-терапевт клиники персональной медицины La Salute Михаил Братусь. Он напомнил, что рыба богата важнейшими для здоровья насыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, а также иными микроэлементами, которые сложно извлечь из другой пищи.

«В медицине есть такое понятие, как «средиземноморская диета», которая включает в себя употребление рыбной продукции не менее 1-2 раз в неделю. Данная диета особенно показана людям, страдающими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, нейродегенеративными заболеваниями, жировым гепатозом и онкологическими заболеваниями», — рассказал врач.

Он добавил, что омега-3 и омега-6 являются строительным материалом для клеток мозга, а также способствуют снижению «плохого» холестерина в крови.

Трихолог бренда «Biofoods» Анна Аверкина до этого рассказала «Газете.Ru», почему омега-3 не просто модный тренд, а необходимость. По ее словам, дефицит жирных кислот — распространенная проблема. Некоторые исследования указывают, что до 70-80% людей в западных странах не получают достаточного количества этих важных нутриентов через пищу.

Рекомендуемая суточная доза омега-3 варьируется в зависимости от возраста, пола и состояния здоровья. В среднем, взрослым рекомендуется потреблять около 250-500 мг комбинированных EPA и DHA (докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислот) в день, сообщила специалист.

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