В России вырос спрос на антистресс-игрушки

Граждане РФ в этом году стали активнее покупать антистресс-игрушки: число таких покупок в январе-июле выросло на 21%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков компании «Платформа ОФД».

По их данным, медианная стоимость антистресс-игрушек составила 272 рубля, что на 11% ниже соответствующей цены 2023 года.

«Число покупок выросло год к году на 21%», — сообщили аналитики.

Активнее всего россияне интересовались сквишами — игрушками, которые можно мять руками. Сквиши состоят из мягкого гибкого вещества, которое имеет свойство восстанавливать свою первоначальную форму после смятия. В этом году количество купленных сквишей выросло на 103% по сравнению с 2023 годом, а их медианная цена упала на 5% до 207 рублей.

Также спрос вырос на поп-иты — кнопочные игрушки с полусферами для нажатия. Их покупки за год выросли на 35%, а медианная цена увеличилась на 14% до 337 рублей.

Покупки симпл-димплов — еще одних кнопочных антистресс-игрушек упали на треть, медианная цена на них снизилась на 13% до 167 рублей.

В конце зимы — начале весны продажи антистресс-игрушек выросли в полтора раза, а продажи БАД — более чем на треть. Двузначными темпами рос спрос на успокоительные. Это показало исследование системы расширенной аналитики для управления товарным бизнесом на маркетплейсах JVO (резидент «Сколково»), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее психолог оценила пользу игрушек-антистресс для детей.