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Названо число пациентов с кишечной инфекцией в больницах Кабардино-Балкарии

Минздрав КБР: в больницах остаются 77 госпитализированных с кишечной инфекцией

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Shutterstock

В медицинских учреждениях Кабардино-Балкарии остаются 77 госпитализированных после вспышки острой кишечной инфекции в Баксане. Об этом сообщает минздрав республики в своем Telegram-канале.

«В настоящее время в медицинских организациях республики стационарную помощь получают 77 человек, специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

По данным минздрава республики, отмечается снижение госпитализаций с 3 сентября к предыдущим суткам. Кроме того, уменьшилось количества вызовов скорой медицинской помощи.

3 сентября в городе Баксан в КБР с признаками отравления госпитализировали 212 человек. Позднее стало известно, что большинство из них направили на амбулаторное лечение «ввиду легкой степени тяжести заболевания».

По предварительной информации, причиной массового заболевания людей стала водопроводная вода.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в КБР заявили о прохождении пика заболеваемости кишечной инфекцией.

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