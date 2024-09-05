В Петербурге задержали криптоинвестора за госизмену

В Петербурге задержали мужчину, которого заподозрили в спонсировании иностранных организаций. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по городу и Ленобласти.

Во время оперативно-розыскных мероприятий мужчина зарегистрировался на криптовалютной бирже. Через эту площадку он переводил деньги иностранной организации, которая работала против безопасности России.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье о государственной измене. Его задержали и заключили под стражу. Проводятся дополнительные следственные действия.

До этого управление ФСБ России по Донецкой народной республике задержало жительницу Мариуполя по подозрению в совершении государственной измены. По данным ведомства, женщина собирала информацию о месте нахождения подразделений Минобороны РФ и передавала полученные сведения спецслужбам Украины. Используя эти данные, украинские военные смогли бы нанести удары по российским подразделениям.

Ранее директора института РАН приговорили к 15 годам колонии по делу о госизмене.