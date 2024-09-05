В Подмосковье ребенка мигрантов заподозрили в изнасиловании первоклассника

В Подмосковье ребенка мигрантов заподозрили насилии над первоклассником с задержкой в развитии. Как сообщает mk.ru, мать жертвы уже обратилась в полицию.

По данным издания, накануне вечером семилетний мальчик, у которого имеются проблемы с речью, пошел в гости к своему ровеснику, в квартире их встретил старший брат друга. Подросток выбрал удобный момент и остался наедине с гостем, когда его младший брат вышел на прогулку.

Пострадавший вернулся домой поздно вечером и пожаловался родителям на болезненные ощущения. В ответ на уточняющие вопросы он признался, что родственник приятеля совершил с ним непристойные действия. Врачи диагностировали у первоклассника травму прямой кишки.

Подозреваемый отказывается признавать свою вину. Он утверждает, что пострадавший якобы сам просил показать ему фильмы для взрослых. Вместе с другими своими братьями, которых в момент инцидента не было в квартире, юноша пришел домой к жертве и опроверг обвинения, но объяснить происхождение травм не смог.

Как сообщается, некоторое время назад подросток переехал с семьей в Московскую область из Средней Азии. Ведется проверка.

Ранее мигрант, поцеловавший школьницу из Калужской области, получил семь лет колонии.