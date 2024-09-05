«На свободу выходил на одну-две минуты»: москвич получил восемь арестов подряд

Житель Москвы оказывался в спецприемнике каждый раз, когда выходил из-под ареста. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Молодого человека задержали 21 февраля по статье о мелком хулиганстве, его арестовали на 15 суток. Уже в начале апреля он встретил на улице мужчину, который провоцировал россиянина на драку. Конфликт снова закончился для 25-летнего москвича арестом на 15 суток.

В мае мужчина планировал улететь из России, но его остановили после прохождения паспортного контроля и арестовали на 15 суток.

«С этого времени на свободу парень выходил на одну-две минуты: каждый раз, когда срок ареста заканчивался, его повторно задерживали», – сообщается в публикации.

Каждый новый арест оформляли как наказание за мелкое хулиганство. Всего задержаний было семь, в изоляторе молодой человек провел лето.

Накануне россиянина снова арестовали. По данным протокола причиной стал конфликт в одной из ветеринарных клиник в Москве. Почему мужчину так часто арестовывают, на данный момент неизвестно.

Ранее на борту самолета два пьяных россиянина устроили дебош и были задержаны.