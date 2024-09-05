Россиянка поверила новому знакомому и получила срок за финансирование терроризма

В ЯНАО девушка получила срок из-за финансирования террористов. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, во время учебы в Сургуте познакомилась с мужчиной из Сирии в интернете. Молодой человек проявлял интерес к девушке и поддерживал разговоры, при этом манипулируя студенткой.

«Поддавшись влиянию, девушка перевела денежные средства на указанный ей злоумышленником специальный банковский счет», – сообщается в публикации.

На перевод обратили внимание в спецслужбах. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о финансировании террористической деятельности. В результате суд признал ее виновной и приговорил к восьми годам лишения свободы.

По словам девушки, она осознала ситуацию только после того, как попала в колонию, до этого студентка не верила, что получит срок.

На данный момент она находится в ИК и старается не нарушать режим учреждения.

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