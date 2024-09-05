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«Выдать по миллиону»: Буцкая объяснила смысл контроля рождаемости в компаниях

Депутат Буцкая: нужно перенимать опыт компаний по выплате сотрудницам маткапитала

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Shutterstock

Отслеживание рождаемости у сотрудниц работодателями позволит превратить социальные меры поддержки в демографические, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В качестве примера она в беседе с 360.ru привела компании, где ввели свой маткапитал и платят сотрудницам по 1 млн рублей.

Высчитывание коэффициента рождаемости должно сопровождаться с мотивированием сотрудниц расширять семьи за счет своих внутренних мер поддержки, считает депутат. Она привела в пример компанию «Азот», работницы которой получают 1 млн рублей за каждого ребенка. Буцкая напомнила, что ставка по дальневосточной ипотеке составляет 2%, и подчеркнула, что такие подъемные помогут семьям купить жилье.

«То есть за вас заплатили первичный взнос, и дальше вы двухпроцентный кредит платите <…>, — заявила парламентарий. — Не просто дать 13-ю зарплату, а выдать миллион при рождении ребенка — разные вещи».

Напомним, Буцкая призвала работодателей вслед за чиновниками контролировать рождаемость у своих подчиненных и поощрять многодетность — так, по ее мнению, многодетные семьи приобретают статус элитных. Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина не одобрила эту инициативу, подчеркнув, что дети не рождаются от контролирующего надзорного ока руководителя компании и в эти вопросы нельзя вмешиваться.

Ранее в России назвали главные факторы для стимулирования рождаемости.

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