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Психолог объяснила, как помочь детям в первые дни учебы после каникул

Психолог Дугенцова: важно помочь детям плавно встроиться в режим после каникул

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Freepik.com

В начале учебного года детям нужно помочь, чтобы они плавно влились в новый режим и адаптировались к учебе. В идеале начинать такую подготовку нужно заранее, рассказала психолог Дарья Дугенцова. Важную роль в поддержке детей в первые дни учебы играют два компонента – режим и питание, объяснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Для адаптации к школе родителям нужно готовить для детей примерно те же блюда, которые они будут есть в учебном заведении, считает специалист.

«Можно хотя бы готовить по рецептам и плюс-минус те же продукты использовать. Два самых главных компонента — это режим и еда», — заявила она.

Перед учебой нужно постепенно включать в распорядок дня занятия, чтение, тренировки на самодисциплину, добавила психолог. Она также призвала составлять план задач, подчеркнув, что это также важно для взрослых, которые выходят на работу после отпуска.

Напомним, до этого специалисты призвали освободить детей от заданий на дом и внедрения в учебный процесс сложных предметов в первые учебные дни сентября. Причем распространить эти меры поддержки призвали только на тех учащихся, которым в конце года не нужно сдавать выпускные экзамены и поступать в вузы.

Ранее эксперт поделилась советами, как быстро восстановить учебный ритм после каникул.

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