«Медийный треш»: эксперт усомнился в угрозах Роскомнадзора за ускорение YouTube

На сегодняшний день нет никаких подтверждений того, что российским провайдерам угрожают отъемом лицензии за меры по обходу ограничений относительно YouTube, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Обсуждения и новости вокруг этой темы он в беседе с Общественной Службой Новостей назвал «медийным трешем», призвав не верить новостям, если на сайте ведомств нет конкретных документов.

Напомним, сообщалось, что в РФ некоторые провайдеры стали устанавливать разрешения для ускорения работы YouTube. Позже стало известно, что РКН предупредил о возможном лишении лицензий за применение технологий по обходу ограничений доступа к видеохостингу. Утверждается, что операторам разослали письма «о соблюдении обязательных требований». Клименко обратил внимание, что на сайте ведомства соответствующие заявления не опубликованы.

«Мы можем только делать какие-то допуски и выводы. Нет ни одного официального документа, доказывающего, что Роскомнадзор действительно пригрозил ускоряющим YouTube провайдерам аннулированием лицензии», — объяснил эксперт, назвав происходящее «медийным трешем».

Комментируя новости о возможной полной блокировке YouTube в России, Клименко заявил, что они могут не подтвердиться, так как до сих пор нет никаких официальных текстов ни от государства, ни от других сторон. По его мнению, проблемы с видеохостингом могут быть как следствием замедления, так и крахом сервисов Google. Все звучащие об этом заявления принадлежат законодателям, а не исполнителям, подчеркнул эксперт.

«Что касается писем, сейчас можно подделать любой документ за несколько минут», — заключил специалист.

В Госдуме ранее заявили, что в России не планируют блокировку YouTube.