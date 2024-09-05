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Полиция Таиланда разыскивает детей россиянина, чье тело со следами пыток нашли в канаве

У россиянина, найденного мертвым со следами пыток в Пхукете, пропали трое детей

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Ch7HDNews

В Пхукете разыскивают троих детей россиянина Ильи Орлова, чье тело со следами пыток обнаружили в канаве у статуи змеевидного существа. Об этом сообщили корреспонденты издания Thaich8.

В сумке у мужчины нашли документы некой девушки, поэтому городские власти подозревают, что она еще может быть жива. Позже полицейские выяснили, что мужчина приехал в Таиланд с тремя детьми, которых тоже не могут пока найти.

Тело 27-летнего приезжего из Свердловской области местные жители нашли 3 сентября. Парень голый по пояс лежал в канаве неподалеку от статуи Наги — змееподобного мифического существа в индуизме и буддизме. Полиция нашла рядом с телом сумку, в которой был его российский паспорт, банковские карты, а также паспорт на имя женщины.

Эксперты осмотрели тело погибшего. На нем было много следов побоев и ножевые ранения: на лице были синяки вокруг глаз и уха, на кадыке и под подбородком, а на обеих руках — глубокие порезы до кости. Раны также зафиксировали на левой ноге. К моменту обнаружения молодой человек был мертв уже более 12 часов.

При этом при осмотре места преступления полиция не нашла следов борьбы и крови. Это натолкнуло на мысль, что Орлова убили в другом месте, а в канаву привезли уже мертвым. Также полиция считает, что у россиянина мог возникнуть конфликт с местными бандитами.

Ранее двое россиян погибли из-за схода оползня в Таиланде.

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