«По-летнему теплая»: москвичам рассказали о погоде в День города

В День города, 7 и 8 сентября, в Москве ожидается жаркая погода, температура воздуха будет достигать +25...+26°C. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура воздуха будет на два-три градуса превышать климатическую норму.

«Будет переменная облачность без осадков и сильного ветра. В субботу днем — +25...+26°C, а в воскресенье — на градус повыше. Это вполне комфортная и еще по-летнему теплая погода», — сообщила Позднякова.

Синоптик добавила, что в понедельник и вторник, 9 и 10 сентября, на следующей неделе осадки не ожидаются. Температура воздуха днем также будет достигать +26°C.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что до середины этой недели в Москве сохранится теплая погода. Затем к столичному региону приблизится более прохладный антициклон, а после этого жителей ждет бабье лето, которое на самом деле еще не началось. В целом в Москве солнечная погода без осадков задержится до середины сентября — по словам синоптиков, это связано с надолго пришедшим в столицу антициклоном.

Ранее синоптики составили список рекордов жаркого сентября в России.