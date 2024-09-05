В Совфеде раскрыли, кто занимается фальсификацией меда в России

Мед в России всегда производят чистым, однако, почти половина продаж этой продукции приходятся на перекупщиков, в среде которых и процветает фальсификация. Об этом kp.ru рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

По его словам, чтобы исправить это, в стране приняли поправки, согласно которым медом будут считать только продукт, который соответствует национальным стандартам.

«До принятия поправок в Федеральный закон «О пчеловодстве» отсутствовало четкое нормативное определение самого понятия «мед». Это приводило к тому, что недобросовестный производитель и торговая организация могли под видом меда продавать все что угодно — глюкозно-фруктовый, мальтозный, сахарный сироп и иные продукты переработки зерна, кукурузы, которые к меду никакого отношения не имели. Такой «псевдомед» в силу пробелов в законодательстве мог продаваться и по техническим условиям производителя (ТУ) и даже по ГОСТу», — отметил сенатор.

Митин подчеркнул, что этот вопрос продолжат контролировать на парламентском уровне. Помимо этого, за ситуацией будут наблюдать в Роскачестве. После этого поддельная продукция не сможет продаваться в официальной рознице, уверен он.

Председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин до этого говорил, что свежий натуральный мед должен быть тягучим. Однако такой метод проверки не будет работать в случае, если продукт загустел. По его словам, засахарившийся мед имеет те же полезные свойства, однако проверить его можно будет только на пробу — он должен создавать ощущение легкого пощипывания во рту.

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