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Врач рассказал, когда волна ковида в России достигнет нового пика

Врач Тимаков: волна ковида в России достигнет пика к концу сентября

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Заболеваемость коронавирусом в России достигнет пика в середине-конце сентября. Об этом kp.ru рассказал врач-инфекционист, педиатр, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

После этого в течение месяца волна ковида будет идти на спад, а к концу октября — завершиться. При этом врач отметил, что заболеваемость коронавирусом начала расти еще летом, потому что вспышки зависят прежде всего не от сезонности, а от появления новых штаммов вируса.

«Они «рождаются», когда инфекция в каком-то регионе заражает большое количество людей. Передаваясь между ними, коронавирус мутирует. А затем обновленный вариант начинает распространяться по миру», — уточнил Тимаков.

3 сентября в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщали, что заболеваемость ковидом на территории России за последнюю неделю увеличилась на 20%. В заявлении уточняется, что в период с 26 августа по 1 сентября на каждые 100 тыс. жителей страны приходилось 14,73 зараженного коронавирусом.

Ранее российские ученые нашли в Сибири «плавильный котел» коронавирусов.

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