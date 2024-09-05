Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в школьных чатах

С началом учебного года повысилась активность родителей в различных школьных чатах, чем активно пользуются мошенники для выманивания денег, предупредил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов. Они крадут данные руководства школ и пишут от их лица, присылают фишинговые ссылки и объявляют несуществующие денежные сборы, рассказал он RT.

Кража данных директоров школ и руководителей детсадов – уже достаточно распространенная схема обмана, отметил Шутов. От их лица преступники отправляют пользователям ссылки на фейковые ресурсы, при переходе на которые человек предоставляет им свои данные.

«Это могут быть сообщения о выигрышах, необходимости установить какое-то программное обеспечение, розыгрыш от известной компании и другие, — объяснил эксперт. — Таким образом злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации, например к данным платежных карт или к личным контактам и другим файлам».

Злоумышленники могут как использовать уже существующий чат, так и создать новый. В нем они публикуют фишинговые ссылки, объявляют о сборе средств или приглашают пользователя пройти по ссылке, чтобы за кого-то проголосовать.

Всю информацию нужно тщательно проверять, не переходить по подозрительным ссылкам, подчеркнул Шутов. Он призвал также не хранить в браузерах пароли и не вводить персональные данные при переходе на каки-либо сайты по ссылкам из сообщений.

Напомним, другие эксперты также предупреждают, что перед 1 сентября в сети начало стремительно расти число фишинговых сайтов, целью которых стали участники школьных чатов в популярных мессенджерах. Так, мошенники стали создавать групповые чаты от имени директоров школ или учителей и начинают собирать деньги якобы на нужды класса. За два последних месяца лета заблокировано уже более 400 таких ресурсов.

Ранее россиянам назвали правила, которые защитят от нового вида мошенничества в школьных чатах.