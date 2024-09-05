Москвичка заявила, что ее соседом был брат обвиняемого в теракте в «Крокусе»

Жительница Москвы заявила, что ее соседом был брат обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Хусейна Хамидова. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, квартиру, где жил брат Хамидова, постоянно сдавали, а поводов познакомиться с жильцами у нее не было. В последний раз она их видела в начале июля. Женщина предположила, что хозяйка жилья отказалась продлять договор аренды из-за протечки воды.

До этого сообщалось, что фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хамидов жил с семьей в Свердловской области. Дядя Хамидова рассказал, что Хусейн имеет российское гражданство. По его словам, Хамидов и его родители переехали в Россию 12 лет назад, после чего получили паспорт РФ.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

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