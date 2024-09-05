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Пропавший два года назад кот нашелся в 3000 км от дома

В США кот, потерявшийся два года назад, нашелся в 3000 км от дома

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Dakin Humane Society/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США пропавший кот преодолел более 3000 км и нашелся спустя два года в другом штате. Об этом пишет New York Post.

Как рассказали сотрудники приюта Dakin Humane Society в Спрингфилде, штат Массачусетс, исхудавшего кота, нуждающегося в помощи, к ним принес неизвестный. Оказалось, что у животного есть чип, после сканирования которого выяснилось, что потерявшегося питомца зовут Шото.

Его семья находилась в Техасе, но узнала, что Шото нашелся в тот же момент благодаря пришедшему на телефон уведомлению. Их кот потерялся зимой 2022 года, и пока владельцы безуспешно искали его, он каким-то образом преодолел около 3200 км. Хозяйка Шото немедленно выехала в Спрингфилд и спустя 26 часов привезла его домой.

«Никто, кроме Шото, никогда не узнает, как он оказался в Массачусетсе. Это приключение навсегда останется его секретом», — говорят в приюте.

Там считают, что кот не воссоединился бы со своей семьей, если бы у него не было микрочипа.

Ранее РЖД изменили систему перевозки животных после случая с котом Твиксом.

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