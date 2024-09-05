Во Франции Дурова арестовали не у трапа самолета

Сооснователь Telegram Павел Дуров перед арестом в парижском аэропорту успел пройти в зал для VIP-персон, откуда его в итоге и забрали. Об этом сообщает телеканал TF1.

Телеканал отмечает, что после прибытия на частом джете из Азербайджана Дуров, его спутница и телохранитель расположились в лаунж-зале, предназначенном для VIP-персон во время проверки документов. Туда вошли полицейские и попросили подняться с ними наверх. В отделении полиции Дурову сообщили, что он задержан. Источник, предоставивший информацию, рассказал, что «он не мог в это поверить».

Дурова задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле Бурже во Франции.

Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Основатель Telegram взятпод судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее в ООН выразили беспокойство из-за возбуждения во Франции дела против Дурова.