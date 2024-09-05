Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новороссийске отражают атаку морских беспилотников

Мэр Новороссийска Кравченко: в городе отражают атаку безэкипажных катеров

close
Минобороны РФ

В Новороссийске идет отражение атаки безэкипажных катеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Он призвал жителей первой береговой линии не выходить на улицу и укрыться в помещении без стекол.

Об угрозе атаки безэкипажных катеров Кравченко предупредил около часа назад.

В последний раз Новороссийск сталкивался с угрозой морских дронов в июле. Тогда Минобороны сообщило о ликвидации двух беспилотников. Мэр города отметил, что в результате атаки были незначительно повреждены два коммерческих объекта и одна квартира, но пострадавших не было.

Ракетные обстрелы и атаки беспилотников на южные российские регионы усилились с конца июня 2024 года. В частности, украинские военные провели 23 июня ракетную атаку на Севастополь, используя американские ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.

Ранее безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой обнаружили на пляже в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами