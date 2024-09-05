В Новороссийске отражают атаку морских беспилотников

В Новороссийске идет отражение атаки безэкипажных катеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Он призвал жителей первой береговой линии не выходить на улицу и укрыться в помещении без стекол.

Об угрозе атаки безэкипажных катеров Кравченко предупредил около часа назад.

В последний раз Новороссийск сталкивался с угрозой морских дронов в июле. Тогда Минобороны сообщило о ликвидации двух беспилотников. Мэр города отметил, что в результате атаки были незначительно повреждены два коммерческих объекта и одна квартира, но пострадавших не было.

Ракетные обстрелы и атаки беспилотников на южные российские регионы усилились с конца июня 2024 года. В частности, украинские военные провели 23 июня ракетную атаку на Севастополь, используя американские ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.

Ранее безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой обнаружили на пляже в Крыму.