Кикшеринговые операторы в Москве значительно подняли штрафы

Московские сервисы кикшеринга увеличили штрафы за использование электросамокатов несовершеннолетними и передачу им управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает газета «Известия».

Так, кикшеринговый оператор «МТС Юрент» поднял в 10 раз, до 100 тыс. рублей, штраф за управление электросамокатами подростками и за передачу им СИМ.

Доказательством нарушений могут стать фото- и видеоматериалы со столичных городских камер видеонаблюдения. Кроме того, с весны нынешнего года помощь в контроле за использованием самокатов оказывают внештатные сотрудники кикшеринговых компаний.

Представитель «МТС Юрент» отметил, что увеличение штрафов должно повлиять на родителей, которые передают самокат в управление детям или ездят с ними вдвоем. Если меры, принятые в Москве, окажутся действенными, то их распространят и на другие регионы России.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина на электросамокате вылетел с набережной в Неву. Его пришлось спасать гидроциклистам.

Ранее в России ребенок на самокате чуть не сбил Орнеллу Мути.