В Белгородской области объявлена ракетная опасность

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

4 сентября Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли село Новая Таволжанка, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области. По его словам, в результате обстрела три мирных жителя получили травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадали мужчина и женщина.

В тот же день сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, а также две управляемые авиационные бомбы над Курской областью.

До этого ВСУ во время атаки на Белгородскую область разрушили детский сад в Белгороде. Также в городе были зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.