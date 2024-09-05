Писатель объяснил «бум» «Мастера и Маргариты»

Не стоит связывать лидирующие позиции романа Булгакова «Мастер и Маргарита» с киноадаптацией: есть сомнения, что до выхода на экраны фильма Локшина роман «Мастер и Маргарита» уступал по продажам, например, «Идиоту». Об этом «Газете.Ru» рассказал писатель Константин Образцов.

«Эта книга с момента первой публикации в журнале «Москва» в 1967 году была чрезвычайно популярна, в особенности у советской творческой интеллигенции, увлечение которой «закатным романом» Булгакова сделала «Мастер и Маргариту» востребованной и даже модной в других читательских кругах, а цензурные купюры в авторском тексте, ограниченные тиражи и малая доступность книги только добавляли ей популярности», — объяснил он.

Первой причиной, по которой «Мастер и Маргарита» стали культовой книгой советской интеллигенции, в наличии полутонов, в отсутствии четкой границы добра и зла и нравственного ригоризма. Творческий поиск не терпит ограничений, он всегда лежит в области, близкой к пониманию амбивалентности зла и добра. В условиях удушающей определенности и морализаторских ярлыков советского общества «Мастер и Маргарита» воспринимался как глоток свободы.

Вторая причина — в утверждении права художника жить по иным моральным законам, нежели общество. Как истинно романтический художник, Мастер живет в системе совершенно других нравственных координат, что оправдывается его талантом.

«У Булгакова самопровозглашенному таланту можно все: забыть имя женщины, с которой прожил несколько лет, иметь связь с чужой женой — и это простится, потому их любовь выше пошлых нравственных установлений так же, как Мастер выше окружающего его обывательского общества. И его возлюбленной простится измена мужу — да и не измена вовсе, если с Мастером и талантом! — и то, что она стала ведьмой, чтобы отмстить за него и спасти. Им не нужен «свет», как не нужна и обывательская лужа с валютой, квартирами в Москве, жадностью, доносительством; они уходят туда, где творчество при свечах, где прогулки по ночным аллеям при полной луне, где наслаждение созиданием и любовью, и где никто не помешает быть вместе», — рассказал писатель.

Более яркого манифеста свободы художника от законов общества трудно отыскать в русской литературе, и он не мог не откликнуться тем, кто и сами в глубине души считают себя Мастерами и Маргаритами, резюмировал Образцов.

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