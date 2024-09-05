Россияне рассказали, как восполняют нехватку физической активности от сидячей работы

Половина опрошенных россиян отметили, что чувствуют нехватку физической активности из-за сидячего характера работы. 11% не испытывают из-за этого проблем, так как не любят много двигаться, а у 38% респондентов работа и так связана с физической активностью. Это показало исследование сервисов Работа.ру и СберЗдоровье, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Физическая активность имеет важное значение для физического и психического здоровья, поскольку способствует гармоничной работе всех органов и систем. Она благотворно влияет на общее состояние здоровья, а также играет ключевую роль в профилактике различных патологий, включая сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа и онкологические болезни. Кроме того, физическая нагрузка помогает уменьшить симптомы депрессии и тревоги, улучшить мыслительную деятельность и способность к обучению», — прокомментировала врач ЛФК медицинской компании СберЗдоровье Римма Данилова.

Примечательно, что среди женщин нехватку физической активности отметили большинство опрошенных (63%). Тогда как среди мужчин процент ниже (40%).

Среди тех, кто чувствует нехватку физической активности, иногда стараются ее восполнить спортом (25%). 12% постоянно занимаются спортом. 39% предпочитают заменять спорт ходьбой, а 13% только планируют предпринять шаги в направлении физической активности.

10% чувствуют себя хорошо без спорта и не планируют им пока заниматься.

Среди самых популярных видов спорта после работы первое место занимает плавание (42%). 28% отмечают спортзал, 24% за йогу, а 22% выделяют танцы.

По 16% респондентов предпочитают пилатес и легкую атлетику или бег. 7% отмечают преимущества лыжного спорта, а 5% — волейбола. Еще по 3% опрошенных выделили футбол, теннис и баскетбол.

2% участников исследования уже занимаются или хотели бы заняться фигурным катанием, по 1% — хоккеем и боксом.

22% респондентов отметили вариант «Другое», выделив ЛФК, велоспорт, походы и т.д.

«Взрослым рекомендуется уделять физической активности от 150 до 300 минут в неделю, распределив ее примерно на 3-4 раза по 50-60 минут, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на сердечно-сосудистую систему», — отметила Данилова.

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