Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали советы, как подготовить автомобиль к осени

Автоэксперт Буров: перед осенью важно проверить состояние тормозной системы авто

close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Подготовку автомобиля к осени лучше всего начинать в августе, когда техцентры не загружены, а значит — могут оперативно провести осмотр и обслуживание. Кроме того, важно учитывать, что некоторых деталей на российских складах может не оказаться, рассказал «Газете.Ru» Сергей Буров, руководитель маркетплейса ПЭК: MALL.

Несмотря на регулярное пополнение и обновление ассортимента маркетплейсы до сих пор периодически сталкиваются с нехваткой некоторых категорий запчастей. В результате жители России тратят от двух до пяти недель на ожидание их поставки и замену в техцентре.

«Первым делом в техцентре необходимо оценить, сможет ли аккумулятор выдержать повышенный уровень нагрузки. Если батарея обслуживаемая, проверить уровень и плотность электролита в ней поможет ареометр, если необслуживаемая — подойдет нагрузочная вилка. Эти приборы имитируют запуск аккумулятора, а затем — проверяют уровень напряжения в нем: если показатель падает ниже 10V, это сигнал к необходимости обслуживания или замены техники. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, рекомендуем ежедневно снимать его и заряжать специальным устройством для профилактики», — объяснил он.

Кроме того, важно проверить состояние тормозной системы. Неисправность ее работы можно определить по продолжительным скрипам, скрежету и другим звуковым сигналам, характерному запаху, а также замедлению процесса остановки автомобиля. В этом случае вероятнее всего потребуется замена тормозных колодок и других изношенных деталей.

«Дополнительно рекомендуем проверить качество шин. Летом резина часто изнашивается из-за большого количества загрязнений, особенно при поездках по пересеченной местности, что при наступлении дождливого сезона может привести к серьезным проблемам. Возникает так называемое «аквапланирование», когда между шинами и асфальтом появляется прослойка воды, из-за чего сцепление колес с дорогой исчезает, автомобиль становится неуправляемым и попадает в ДТП. Избежать этого поможет проверка состояния шин: чем глубже протекторы, чем ниже вероятность столкнуться с проблемой», — рассказал эксперт.

Если диагностика показала, что резина значительно изношена, однозначно рекомендуем заменить ее еще до наступления холодов.

Оцените состояние системы охлаждения. Часто летом в сотах радиаторов скапливается грязь, глина, насекомые и мелкий мусор — особенно, если вы долгое время проводили в загородных поездках, что приводит к ухудшению теплообмена и потере эффективности работы радиаторов. Также застрявшая между элементами кузова/подвески грязь, трава может привести к стремительной коррозии автомобиля. В результате уже через несколько лет после эксплуатации приходится менять подрамник — структурный элемент, которые служит основой для других частей автомобиля, включая двигатель, трансмиссию и подвеску. Во-первых, в новых реалиях подходящей позиции может не оказаться в наличии, во-вторых — процедура достаточно дорогостоящая. Поэтому перед наступлением осени необходимо внимательно проверить и при необходимости очистить загрязнения.

Кроме того, важно оценить состояние охлаждающей жидкости и при необходимости, обновить ее. Антифриз в новых автомобилях сроком эксплуатации до трех лет рекомендуем менять каждые семь лет, в б/у технике — каждые пять лет.

«Дополнительно рекомендуем осмотреть также лакокрасочное покрытие. Если вы обнаружили сколы и царапины до уровня грунта, есть вероятность, что автомобиль не повредится. В остальных случаях — необходимо обработать технику в техцентре, чтобы избежать ее коррозии», — заявил специалист.

Кроме того, важно проверить состояние стеклоочистителей, которые из-за воздействия солнечных лучей могут потерять эластичность, что приведет к появлению большого количества разводов. В осенне-зимний сезон проблема обострится из-за химических реагентов, попадающих на стекло, в результате чего видимость еще больше ухудшится. Поэтому рекомендуется заменить стеклоочистители сразу после того, как вы обнаружили проблему.

Ранее россиянам рассказали, как не дать себя обмануть при удаленной покупке машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами