Россиянам дали советы, как подготовить автомобиль к осени

Подготовку автомобиля к осени лучше всего начинать в августе, когда техцентры не загружены, а значит — могут оперативно провести осмотр и обслуживание. Кроме того, важно учитывать, что некоторых деталей на российских складах может не оказаться, рассказал «Газете.Ru» Сергей Буров, руководитель маркетплейса ПЭК: MALL.

Несмотря на регулярное пополнение и обновление ассортимента маркетплейсы до сих пор периодически сталкиваются с нехваткой некоторых категорий запчастей. В результате жители России тратят от двух до пяти недель на ожидание их поставки и замену в техцентре.

«Первым делом в техцентре необходимо оценить, сможет ли аккумулятор выдержать повышенный уровень нагрузки. Если батарея обслуживаемая, проверить уровень и плотность электролита в ней поможет ареометр, если необслуживаемая — подойдет нагрузочная вилка. Эти приборы имитируют запуск аккумулятора, а затем — проверяют уровень напряжения в нем: если показатель падает ниже 10V, это сигнал к необходимости обслуживания или замены техники. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, рекомендуем ежедневно снимать его и заряжать специальным устройством для профилактики», — объяснил он.

Кроме того, важно проверить состояние тормозной системы. Неисправность ее работы можно определить по продолжительным скрипам, скрежету и другим звуковым сигналам, характерному запаху, а также замедлению процесса остановки автомобиля. В этом случае вероятнее всего потребуется замена тормозных колодок и других изношенных деталей.

«Дополнительно рекомендуем проверить качество шин. Летом резина часто изнашивается из-за большого количества загрязнений, особенно при поездках по пересеченной местности, что при наступлении дождливого сезона может привести к серьезным проблемам. Возникает так называемое «аквапланирование», когда между шинами и асфальтом появляется прослойка воды, из-за чего сцепление колес с дорогой исчезает, автомобиль становится неуправляемым и попадает в ДТП. Избежать этого поможет проверка состояния шин: чем глубже протекторы, чем ниже вероятность столкнуться с проблемой», — рассказал эксперт.

Если диагностика показала, что резина значительно изношена, однозначно рекомендуем заменить ее еще до наступления холодов.

Оцените состояние системы охлаждения. Часто летом в сотах радиаторов скапливается грязь, глина, насекомые и мелкий мусор — особенно, если вы долгое время проводили в загородных поездках, что приводит к ухудшению теплообмена и потере эффективности работы радиаторов. Также застрявшая между элементами кузова/подвески грязь, трава может привести к стремительной коррозии автомобиля. В результате уже через несколько лет после эксплуатации приходится менять подрамник — структурный элемент, которые служит основой для других частей автомобиля, включая двигатель, трансмиссию и подвеску. Во-первых, в новых реалиях подходящей позиции может не оказаться в наличии, во-вторых — процедура достаточно дорогостоящая. Поэтому перед наступлением осени необходимо внимательно проверить и при необходимости очистить загрязнения.

Кроме того, важно оценить состояние охлаждающей жидкости и при необходимости, обновить ее. Антифриз в новых автомобилях сроком эксплуатации до трех лет рекомендуем менять каждые семь лет, в б/у технике — каждые пять лет.

«Дополнительно рекомендуем осмотреть также лакокрасочное покрытие. Если вы обнаружили сколы и царапины до уровня грунта, есть вероятность, что автомобиль не повредится. В остальных случаях — необходимо обработать технику в техцентре, чтобы избежать ее коррозии», — заявил специалист.

Кроме того, важно проверить состояние стеклоочистителей, которые из-за воздействия солнечных лучей могут потерять эластичность, что приведет к появлению большого количества разводов. В осенне-зимний сезон проблема обострится из-за химических реагентов, попадающих на стекло, в результате чего видимость еще больше ухудшится. Поэтому рекомендуется заменить стеклоочистители сразу после того, как вы обнаружили проблему.

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