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Аналитики выяснили, какие цветы россияне выбирали летом

Россияне этим летом больше всего из цветов покупали розы и пионы

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РИА Новости

Согласно данным Flowwow, этим летом розы стали безусловным лидером продаж, составив более трети всех проданных на маркетплейсе букетов. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Пионы, которые традиционно пользуются популярностью в теплый сезон, оказались на втором месте, их выбирает каждый десятый. Гвоздики, или диантусы, как их чаще называют флористы, занимают третье место, составив 6,9% от всех продаж этим летом.

Хризантемы и ромашки также сохраняют свою популярность среди летних цветов. Особенно заметен рост спроса на ромашки в июле: продажи увеличиваются на 30% благодаря Дню семьи, любви и верности.

Что касается цветовых предпочтений, то наиболее популярными оказались розовые цветы, которые заказали 43% клиентов. За ними следуют красные — их выбрали 25% покупателей, а также белые — они составили 20% всех заказов.

Синие цветы, несмотря на свою необычность, тоже нашли своих поклонников, составив около 2% от общего числа заказов. Желтые цветы оказались наименее популярными — их доля составила всего меньше одного процента.

«Желтые цветы часто воспринимаются как менее универсальные. Существует мнение, что они могут предвещать разлуку. Однако мы видим, что подсолнухи — исключение, это самые популярные желтые цветы. Их выбирают за яркость и как символ радости и позитива», — прокомментировала Вера Моденова, операционный директор Flowwow.

Кроме того, этим летом наблюдался значительный рост интереса к клубнике, особенно в шоколаде. Продажи клубники в шоколаде были почти в 3,5 раза выше, чем без шоколада. Общий интерес к клубнике как подарку вырос на 76% по сравнению с прошлым годом.

Самый дорогой подарок этого лета — букет из 1001 розы — был доставлен в Санкт-Петербург и стоил 170 000 рублей.

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