Почти половина людей с инвалидностью не пользуется интернетом

Среди людей с инвалидностью не пользуются интернетом или использовали его последний раз больше года назад 45% опрошенных, подсчитали исследователи Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» Президентской академии. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Авторы также установили, что уровень цифровой интеграции людей с инвалидностью значительно отстает от их ровесников, инвалидности не имеющих. Не пользуются интернетом каждый пятый человек с инвалидностью младшего и среднего возрастов (по 20% в каждой возрастной группе) и более половины людей в возрасте 60 лет и старше (57%). Для сравнения, среди населения без инвалидности не используют интернет лишь 1% молодежи, 4% людей средних и 37% старших возрастов.

Основные причины неиспользования интернета — это отсутствие необходимости (желания или интереса) и недостаток навыков для работы в сети. Как отмечают эксперты, люди с инвалидностью в целом также упоминают эти барьеры чаще других, однако в их ответах больший вес имеют «другие» причины.

«Скорее всего, в эту группу причин попадают специфические для людей с инвалидностью барьеры доступа — недоступность онлайн-сервисов для людей с конкретными нарушениями здоровья, невозможность использовать интернет из-за отсутствия специализированного ПО или вспомогательных устройств», – говорится в тексте исследования.

Для оценки чистого эффекта инвалидности на вероятность неиспользования интернета и риски столкнуться с распространенными барьерами доступа к интернету исследователи применили метод логистической регрессии.

В результате выяснилось, что инвалидность сама по себе повышает вероятность неиспользования интернета, риски отсутствия необходимости его использовать и отсутствия необходимых навыков.

«Однако фактор инвалидности уступает по значимости всем другим характеристикам человека или места его жительства. В наибольшей степени риски неиспользования интернета определяют возраст, уровень образования и занятость. С возрастом риски неиспользования интернета, в том числе из-за отсутствия потребности или навыков, повышаются. С ростом образования и наличием работы, напротив, сокращаются», — утверждают ученые.

В этом смысле невыгодное положение людей с инвалидностью усиливается, поскольку среди них выше представленность людей старших возрастов, их уровень образования в среднем ниже по сравнению с людьми без инвалидности, и они реже имеют работу.

В этом смысле повышение доступа людей с инвалидностью к интернету связано с решением двух смежных задач. Во-первых, с расширением возможностей цифрового участия для людей старших возрастов, что требует разработки специальных мер для этой группы населения направленных, прежде всего, на преодоление нежелания использовать интернет и повышение цифровых компетенций. Во-вторых, с расширением возможностей полноценного участия людей с инвалидностью в значимых сферах жизни общества за счет повышения доступности социальной и физической инфраструктуры.

Остается еще группа людей с инвалидностью, которые не используют интернет из-за «других» причин. Преодоление этого барьера невозможно простым ростом охвата населения цифровизацией. Оно требует качественной адаптации цифровых технологий под особые потребности различных групп людей с инвалидностью, разработки и доступности вспомогательного программного обеспечения и ассистивных технологий, вовлечения самих людей в процесс обсуждения и тестирования цифровых продуктов.

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