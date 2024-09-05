Россияне стали больше жертвовать на благотворительность

С января по август 2024 года общий оборот пожертвований вырос на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число благотворителей выросло на 3%, а число платежей стало больше на 4%. Средний размер пожертвования стал на 13% больше и составил 609 рублей. Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самые большие суммы в онлайне жертвуют на помощь детям с тяжелыми и редкими болезнями, детям из детских домов и малообеспеченных семей, а также фондам, которые собирают пожертвования на лечение детей в российских и зарубежных клиниках. Кроме того, россияне активно помогают людям с онкологическими заболеваниями, бездомным, жертвам катастроф и людям с инвалидностью.

По итогам восьми месяцев 2024 года средний размер пожертвования на лечение детей составил около 513 рублей. Это на 11% больше, чем за тот же период 2023 года. Больше всего, в среднем 1 689 рублей, россияне жертвуют в фонды, которые помогают хосписам — неизлечимо больным детям и взрослым.

Больше всего на благотворительность тратят в Санкт-Петербурге, Москве и в Красноярском крае. За первые восемь месяцев 2024 года средняя сумма пожертвования от жителей Петербурга и Ленинградской области достигла 978 рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее. Объем благотворительных платежей вырос на 19%, а их число — на 12%.

На втором месте — Москва и Московская область, где средняя сумма пожертвования выросла на 4% и составила 716 рублей. Объем платежей увеличился на 55%, а количество пожертвований — на 49%.

Тройку регионов с самыми большими пожертвованиями закрывает Красноярский край. В этом году жители региона переводят на благотворительность в среднем 557 рублей, что на 27% больше, чем год назад.

При этом объем благотворительных платежей в Красноярском крае вырос более чем в два раза, а число платежей — на 84% год к году.

Самый большой рост благотворительных платежей наблюдается в Нижегородской области, где их стало почти втрое больше. Объем платежей тоже вырос почти в три раза, среднее пожертвование — 398 рублей (+7%).

В Татарстане в январе-августе 2024 года обороты благотворительных платежей выросли в два раза, а самих пожертвований стало на 125% больше, чем годом ранее. Средняя сумма пожертвования увеличилась на 25%, до 517 рублей.

Заметно выросли также обороты благотворительных организаций в Челябинской области — более чем в два раза год к году. Число пожертвований увеличилось на 101%, а средний платеж составил 459 рублей (+13%).

Топ-5 регионов РФ по средней сумме пожертвования (по итогам января-августа 2024 года): Санкт-Петербург и Ленинградская область — 978 рублей; Москва и Московская область — 716 рублей; Красноярский край — 557 рублей; Краснодарский край — 546 рублей; Свердловская область — 526 рублей.

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