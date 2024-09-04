Челябинец напал с ножом на своего знакомого и вонзил лезвие ему в грудь

В Челябинске мужчина напал с ножом на знакомого. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 3 сентября возле одного из домов. Между двумя знакомыми возник конфликт, который закончился поножовщиной. Один из оппонентов достал нож и вонзил его в грудь товарища.

Пострадавший мужчина смог скрыться и обратился за медицинской помощью. Информации о его состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на мужчину. Сейчас фигурант арестован. Стражи порядка назначили необходимые экспертизы и занимаются расследованием инцидента.

До этого в Волгограде мужчина избил лежачего отца-инвалида после просьбы помочь. Он родителю не менее 45 ударов шваброй, затем схватился за нож и нанес еще 18 ударов.

Ранее учитель ударил школьника ладонью по уху и отправил его в больницу в Ленобласти.