В России задержали жителя Курска, который помогал «Азову» сбивать дроны

Российские правоохранители задержали 45-летнего жителя Курска Виталия Ревина, который передал украинскому националистическому подразделению «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) зенитный прожектор, предназначенный для обнаружения над Киевом беспилотников. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

Ревин, являющийся уроженцем Черниговской области, связался с представителем «Азова» и предложил им зенитный прожектор, который сам спроектировал. Комплектующие для изделия Ревин закупил на собственные средства в Китае. Данный прожектор был предназначен для обнаружения российских беспилотных летательных аппаратов. Ревин отправил его из Курска через Литву на Украину.

В «Азове» протестировали полученный прожектор и остались довольны результатом. Ревин также переслал в Киев всю техническую документацию.

В настоящее время против Ревина возбуждено уголовное дело за финансирование террористической деятельности.

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