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В России задержали жителя Курска, который помогал «Азову» сбивать дроны

В России задержали жителя Курска, передавшего «Азову» зенитный прожектор

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Российские правоохранители задержали 45-летнего жителя Курска Виталия Ревина, который передал украинскому националистическому подразделению «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) зенитный прожектор, предназначенный для обнаружения над Киевом беспилотников. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

Ревин, являющийся уроженцем Черниговской области, связался с представителем «Азова» и предложил им зенитный прожектор, который сам спроектировал. Комплектующие для изделия Ревин закупил на собственные средства в Китае. Данный прожектор был предназначен для обнаружения российских беспилотных летательных аппаратов. Ревин отправил его из Курска через Литву на Украину.

В «Азове» протестировали полученный прожектор и остались довольны результатом. Ревин также переслал в Киев всю техническую документацию.

В настоящее время против Ревина возбуждено уголовное дело за финансирование террористической деятельности.

До этого сообщалось, что женщина из Брянской области предстанет перед судом за попытку совершить террористический акт на территории Республики Крым.

Ранее московский суд арестовал мужчину по засекреченному делу о госизмене.

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