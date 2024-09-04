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В Сумской области эвакуируют жителей из приграничного города Глухова

Глава ОВА Сумской области Артюх: готовится эвакуация жителей города Глухова

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Телеграм-канал «Гусев»

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх в эфире телемарафона заявил, что власти региона вскоре начнут эвакуировать жителей из приграничного города Глухова.

«Было принято решение на совете обороны области, и сейчас мы реализуем это решение, как правильно эвакуировать население из города Глухова и Глуховской общины», — сказал он.

По данным украинских властей, в последние недели значительно возросли обстрелы Сумской области.

В 2022 году, по официальным данным, в городе Глухов проживало около 30 тыс. человек.

29 августа в Минобороны РФ сообщили, что российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам Вооруженных сил Украины в 11 населенных пунктах Сумской области, в том числе в городе Сумы, а также в районах населенных пунктов Белополье, Басовка, Водолаги, Глухов, Искриковщина, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Сумы, Шалыгино и Эсмань.

4 сентября, по данным МО РФ, российские военные нанесли поражение украинским военнослужащим в районах 12 населенных пунктов Сумской области республики.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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