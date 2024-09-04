В России впервые за полтора года зафиксировали недельную дефляцию

С 27 августа по 2 сентября в России наблюдалось небольшое снижение потребительских цен на уровне 0,02%. Такие данные приводит Росстат.

В годовом исчислении темп роста цен замедлился до 8,87%, по сравнению с 9,01% на предыдущей неделе. Это первое зафиксированное снижение цен с февраля 2023 года. С начала 2024 года инфляция составила 5,17%.

Министерство экономического развития сообщает, что в категории продовольственных товаров цены снизились на 0,01%. Особенно заметно уменьшение цен на плодоовощную продукцию, где наблюдается дефляция в размере 1,66%. В частности, морковь подешевела на 4,6%, белокочанная капуста — на 4,3%, а картофель — на 3,5%. В то же время стоимость сливочного масла возросла на 0,8%, молока — на 0,6%, а сметаны — на 0,5%.

Снижение цен также затронуло регулируемые и туристические услуги, стоимость которых упала на 0,69%. В связи с окончанием сезона отпусков стоимость авиабилетов на внутренние рейсы снизилась на 8,85%. Услуги санаториев стали дешевле на 2,96%, а рост цен на гостиничные номера приостановился.

В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,08%. Подорожали некоторые медикаменты, сухие корма для животных, подгузники и стиральные порошки. В то же время цены на электро- и бытовую технику снизились на 0,94%. Стоимость бензина увеличилась на 0,2%.

До этого в Госдуме допустили повышение ставки ЦБ до 20% в сентябре для снижения инфляции.

Ранее Песков рассказал, как власти будут бороться с инфляцией.