Названа причина гибели «российского кита-шпиона» в Норвегии

Кита-белуху по имени Хвальдимир, который вызывал подозрения в шпионаже в пользу России из-за своей специальной сбруи, могли убить выстрелом из огнестрельного оружия. Об этом заявили зоозащитники из организаций OneWhale и NOAH, пишет РИА Новости.

«Нашего любимого «кита-шпиона» Хвальдимира застрелили в Норвегии. OneWhale и NOAH требуют уголовного расследования и уже подали соответствующее заявление в полицейский округ Саннес, а также в Национальное управление Норвегии по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений», — говорится в сообщении.

Группа ветеринаров, биологов и экспертов по баллистике провела анализ травм Хвальдимира и пришла к выводу, что он стал жертвой огнестрельного ранения.

31 августа тело кита-белухи Хвальдимира, который подозревался в шпионаже в пользу России, нашли у берегов Норвегии. Местная некоммерческая организация по защите животных Marine Mind получила сообщение от местного жителя. Прибыв на место, зоозащитники обнаружили в воде тело млекопитающего. Волонтеры пообещали провести вскрытие для установления причины смерти кита.

Ранее ученые выяснили, что горбатые киты создают и используют орудия труда.