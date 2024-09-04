Учитель ударил школьника ладонью по уху и отправил его в больницу в Ленобласти

В Ленобласти учителя обвинили в избиении 13-летнего школьника на уроке, мальчик попал в больницу. Об этом сообщает 47news.

По предварительной информации издания, инцидент произошел 3 сентября в деревне Кузьмолово. Мальчик после школы обратился в больницу и рассказал, что педагог во время урока ударил его ладонью по уху. Медики диагностировали у него травматический отит. Ребенка в состоянии средней тяжести поместили в отделение оториноларингологии.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту госпитализации ребенка. Отмечается, что в учебном учреждении от комментариев относительно инцидента отказались.

До этого школьник попал в больницу после того, как учительница заставила его стоять на солнце. Так педагог решила наказать его за плохое поведение. Теперь в инциденте разбирается полиция.

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