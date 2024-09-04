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В Волгодонске у дороги, недалеко от Ростовской АЭС, произошел пожар

Ландшафтный пожар произошел у дороги недалеко от Ростовской АЭС в Волгодонске

В Волгодонске в районе Жуковского шоссе произошел крупный пожар. Об этом сообщает телеканал «Дон-ТР».

«Очередной крупный ландшафтный пожар тушат в Ростовской области. На этот раз горит сухая трава в Волгодонске в районе Жуковского шоссе, 26», — сообщает телеканал.

По данным журналистов, огонь распространился на территории в 700 кв. м. В МЧС региона уточнили, что угрозы распространения пламени на жилые постройки нет, на месте работают пожарные расчеты.

1 сентября в районе города Новочеркасска в Ростовской области произошел пожар. Тогда власти приняли решение об эвакуации населения в безопасные районы.

28 августа в Аксайском районе Ростовской области загорелись камыш и сухая трава. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

Ранее в Иркутской области оштрафовали мужчину, случайно спалившего 18 гектаров леса на озере Байкал.

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