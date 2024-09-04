Медведев назвал необходимые для РФ размеры санитарного кордона

России необходимо создать санитарный кордон на границе с Украиной для защиты своих территорий от возможных обстрелов со стороны ВСУ. При этом ширина этого кордона будет зависеть от типа оружия, которое будет поставляться Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

По его словам, важно обеспечить такую зону, чтобы на российскую территорию не могли попасть никакие снаряды.

«Точный размер этого кордона пока неизвестен, но он должен быть достаточным. Если Украина получит дальнобойные системы, такие как крылатые и баллистические ракеты, то санитарный пояс должен протянуться до самой Польши», — добавил Медведев.

До этого зампред Совбеза заявил, что у Украины почти не осталось источников дохода. По его словам, именно поэтому украинские власти пытаются вернуть Донбасс, так как более половины ресурсной базы полезных ископаемых приходится на регион.

Ранее Медведев исключил переговоры о мире с Украиной до «полного разгрома врага».