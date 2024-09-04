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В Белоруссии задержали сотрудника японских спецслужб

В белорусском Гомеле задержали агента японских спецслужб

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Global Look Press

В Гомеле задержали агента японских спецслужб. Об этом сообщает государственный телеканал «Беларусь-1».

Отмечается, что он собирал в Белоруссии информацию о военной инфраструктуре, ситуации на границе с Украиной, реализации китайской инициативы «Один пояс - один путь» и обстановке внутри республики. На допросе шпион заявил, что его действия могут быть опасны для Белоруссии.

В июле в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщили, что мужчину, проживающего на территории Запорожской области, задержали по подозрению в передаче украинским войскам данных о местоположении подразделений Вооруженных сил РФ.

До этого в ФСБ сообщили, что в Запорожской области задержали двух граждан Украины, подозреваемых в шпионаже. Сотрудники ведомства установили, что двое жителей региона по заданию представителя Вооруженных сил Украины передавали сведения о расположении подразделений Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что военного Британии подозревают в краже данных с ядерной подлодки.

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