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В Подмосковье завершился «Пушкинский театральный фестиваль — 2024»

Более 2,5 тыс. человек посетили «Пушкинский театральный фестиваль — 2024»

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Пресс-служба Пушкинского музыкально – драматического театра

В Подмосковье завершился «Пушкинский театральный фестиваль — 2024», посвященный 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Всего фестиваль посетили более 2,5 тыс. жителей Подмосковья.

На фестивале выступили различные труппы, включая Дмитровский драматический театр, Московский театр иллюзий и другие.

Украшением фестиваля стали музыкальные дивертисменты. Артисты Пушкинского музыкально-драматического театра исполняли произведения А.С. Пушкина в музыкальной интерпретации, среди которых были «Евгений Онегин», «Алеко», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане». Для зрителей звучали произведения великих русских композиторов, включая П.И. Чайковского, М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, А.С. Даргомыжского.

Фестиваль прошел при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства Московской области и администрации городского округа Пушкинский.

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