В Москве арестовали двух сотрудников Центра содержания иностранцев

Таганский суд Москвы принял решение об аресте двух сотрудников Центра временного содержания иностранных граждан в Сахарово по обвинению в мошенничестве. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о применении меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого Мустапаева Абдулгапиза Магомедгаджиевича и ... для обвиняемого Текнеджяна Рудика Арамовича», — отметили в суде.

Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Срок ареста установлен до 3 ноября.

По версии следствия, сотрудники центра в Сахарово занимались оформлением документов для мигрантов и предлагали за денежное вознаграждение решить вопрос с быстрой отправкой иностранцев домой за 30 тысяч рублей. Кроме того, они обещали помочь в организации свиданий за 5 тысяч рублей.

Накануне в СК отметили, что при обысках дома и на работе у фигурантов дела были изъяты предметы и документы, которые указывают на их причастность к преступлению. В ближайшее время фигуранты будут проверены на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее в СК заявили, что мигранты стали чаще совершать тяжкие преступления.