Стали известны подробности о стрельбе в школе Апалачи в штате Джорджия

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного подозреваемого в стрельбе в средней школе Апалачи, которая находится в американском штате Джорджия. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на офис шерифа округа Бэрроу.

В заявлении подчеркивается, что в результате нападения пострадали несколько человек.

«Однако подробности о количестве [раненых] или их состоянии на данный момент недоступны», — добавили в офисе шерифа.

Также журналисты связались с источником в одной из местных больниц. Он рассказал, что сейчас в медицинские учреждения продолжают поступать пациенты с огнестрельными ранениями.

Из материала следует, что людей с травмами транспортируют в госпитали при помощи вертолетов.

В свою очередь, телеканал MSNBC сообщил о как минимум четверых пострадавших. По информации корреспондентов, еще двоих человек спасти не удалось.

Стрельба в школе Апалачи в американском штате Джорджия началась утром 4 сентября. После того, как в правоохранительные органы поступила информация о ворвавшихся в образовательное учреждение вооруженных людях, на место сразу прибыли полицейские и спецназ. Кроме того, у здания собрались несколько машин скорой помощи.

Тогда же из школы начали эвакуировать учеников и сотрудников. Как выяснила газета The Sun, всего в Апалачи учатся около 1 900 детей.

Ранее в американском штате Огайо в результате стрельбы на встрече одноклассников пострадали шесть человек.