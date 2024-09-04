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Россиянин принял роды у жены в машине, прямо по дороге в роддом

В Нижнем Новгороде многодетный отец принял роды у жены в машине

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Shutterstock

Жительница Нижнего Новгорода не успела добраться до родильного дома и родила в машине по дороге в медицинское учреждение. Об этом сообщает программа «Кстати».

Ребенок появился на свет у многодетной пары из Нижнего Новгорода прямо по пути в роддом. Когда пришло время ехать в медицинское учреждение, семья решила не вызывать скорую помощь, а добраться до роддома на личном авто. Однако в дороге у женщины началась стремительные роды.

«Я очень испугался, впервые такое. Ехали вместе кричали, молились, и прямо в машине он родился. Я его в руки взял и положил жене на грудь, и в то время мы подъехали к роддому», — рассказал муж женщины.

Медики перерезали пуповину и забрали роженицу с младенцем для осмотра. Как отметил многодетный отец, четвертый ребенок родился самым крепким. Жизни и здоровью матери и новорожденного ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Оренбурге женщина родила на улице у дверей аптеки. Беременная находилась у аптеки, когда у нее начались схватки, женщина вызвала скорую помощь, но роды оказались стремительными. На помощь ей пришла директор магазина «Пятерочка» Екатерина Симонова, она успешно приняла роды и отнесла младенца в аптеку. Через несколько минут приехала скорая помощь, мать и новорожденную девочку госпитализировали. Состояние младенца и женщины врачи оценивают как стабильное, они находятся в перинатальном центре.

Ранее беременная женщина обратилась к пожарным за помощью и родила в их машине.

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