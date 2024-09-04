Сладкоежку, укравшую шесть килограммов шоколадок в Тюмени, заставили работать

В Тюмени вынесли приговор женщине, которая украла из магазинов более шести килограммов шоколадок. Об этом со ссылкой на судебный акт сообщает Ura.ru

По информации агентства, женщина воровала из продуктовых магазинов города сладости. Она вынесла из супермаркетов две упаковки шоколадных батончиков, в каждой из которых их было по 32 штуки, а также пять пачек шоколадных конфет. Отмечается, что всего тюменка украла более шести килограмм продукции.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и поймали воровку. Суд признал ее виновной в краже и мелком хищении. Ей назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ.

До этого в Воркуте россиянка пыталась незаметно украсть из магазина около 200 шоколадок за один визит. Однако ее поймали на кассе и вызвали на место сотрудников вневедомственной охраны.

Ранее россиянин, укравший в магазине две шоколадки, избил пенсионерку у кассы.