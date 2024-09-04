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Глава Росрыболовства Шестаков отметил эффективность механизма инвестиционных квот

Дальневосточные инвесторы вложили более 200 млрд рублей по инвестквотам

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Depositphotos

В рамках механизма инвестиционных квот инвесторы Дальнего Востока вложили более 200 млрд рублей. Об этом на сессии «Рыбная отрасль – драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока» Восточного экономического форума рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он уточнил, что в общем этот механизм позволил привлечь 270 млрд рублей. По его словам, квоты под инвестиции стали механизмом, который позволяет инвестировать и в Дальний Восток, и в целом.

Шестаков подчеркнул, что подобные инвестиции благотворно влияют на развитие судостроения, судоремонта, а также всех обеспечивающих и сопутствующих отраслей для рыбного хозяйства.

«Конечно же, это большой вклад в социально-экономическое развитие регионов», — отметил он.

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

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