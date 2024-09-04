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Раздел «Рувики» на башкирском языке стал поддерживать региональные тематики

В «Рувики» рассказали о развитии раздела на башкирском языке

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Shutterstock

В башкирский разделе «Рувики» с момента открытия добавилась 2581 статья, сообщает пресс-служба интернет-энциклопедии. На 1 сентября в нем насчитывалось 65866 статей.

При этом на 1 сентября число выверенных статей в разделе составляло 166,. Как утверждают разработчики энциклопедии, их количество с каждым днем увеличивается.

«Особое внимание в башкирском разделе «Рувики» уделяется региональной тематике. В процессе работы была заложена традиция: вносить в дни недели данные о юбилярах, что впоследствии позволяет создавать подробные статьи о них. Ведется целенаправленный поиск уроженцев Башкортостана, которые мало известны на своей малой родине, в то же время получили признание за ее пределами в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также ведется активная работа по созданию контента о символике муниципальных районов республики. Например, в августе в энциклопедии на башкирском появились статьи о гербах. В общей сложности из 54 муниципальных районов написано о гербах 37 районов.

Кроме того, в башкирском разделе созданы статьи обо всех олимпийских видах спорта и национальных сборных командах. Сейчас работа сосредоточена на добавлении статей о выдающихся спортсменах.

«Раздел регулярно пополняется статьями на актуальные темы, касающиеся повседневной жизни и праздников. Башкирский раздел РУВИКИ продолжает активно развиваться, стремясь предложить пользователям высококачественные и актуальные материалы, охватывающие широкий спектр тем», — говорится в сообщении.

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