В Англии кот ворует у людей одежду и приносит ее домой своей хозяйке, пишет GoodNews Network. Женщина жалуется, что теперь ее квартира превратилась в бюро находок.

Как рассказала Сандра Дэнскин, ее 12-летний кот по кличке Табу ворует у людей в городе перчатки, носки, нижнее белье и даже обувь, которые те оставляют сушиться на улице. При этом питомец британки ни разу не был пойман с поличным.

«Когда я прихожу домой со смены, меня ждет множество вещей, либо притащенных через кошачью дверцу, либо оставленных на дороге», — жалуется женщина.

Каждый день Сандра публикует в соцсетях десятки объявлений о найденных вещах, стараясь найти их владельцев. Кроме того, Дэнскин постоянно приносит свои извинения соседям за действия Табу. Правда, как рассказывает женщина, люди относятся к происходящему с юмором.

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