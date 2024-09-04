Шохин заявил о возможности создания аналога SWIFT в рамках БРИКС+

Сейчас основные вызовы и трудности для российских компаний — и экспортеров, и внешней торговли в целом сосредоточены на получении платежей от нерезидентов и проведении платежей в пользу нерезидентов. Об этом на сессии «Мировая торговля: инструмент развития, а не давления» Восточного экономического форума рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

В РСПП назвали проблему с трансграничными платежами наиболее серьезным вызовом для бизнеса в текущий момент.

«Компании, безусловно, умеют находить варианты различные и различные сценарии решения этой проблемы — это и использование платежных посредников, осуществление зачета встречных требований по экспортным и импортным контрактам, и ряд других механизмов используется», — сказал Шохин.

По его мнению, одним из системных решений, которые могут изменить ситуацию в ближайшее время, станет создания в рамках БРИКС+ альтернативы платежной системы SWIFT. Шохин подчеркнул, что ситуация с платежами требует новых, достаточно серьезных решений.

«В частности, речь идет и о механизмах по замене SWIFT. Здесь уже упоминалось, что работа такая в рамках БРИКС идет. Это и выстраивание платежных систем, альтернативных существующим», — сказал он.