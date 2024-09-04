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На Урале женщина подралась с медработниками в стоматологической клинике

В Челябинске пациентка стоматологической клиники подралась с врачами

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Global Look Press

В стоматологической клинике Челябинска конфликт пациентки с медработником закончился потасовкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в одной из частных клиник в столице Южного Урала. Женщина попросила у медработника выдать ей ее карточку, но сразу сотрудники этого сделать не смогли. В итоге словесная перепалка переросла в потасовку. Судя по опубликованным каналом кадрам, возмущенная пациентка попыталась записать разговор на камеру, но сотрудница медучреждения этому воспрепятствовала.

«У меня с памятью плохо?! У вас с психикой плохо! Вы на человека замахиваетесь: вырываете телефон, нарушаете личные границы человека — это раз. Нарушаете закон — это два», — говорит голос за кадром, который, предположительно, принадлежит клиентке клиники.

В пресс-службе городского МВД заявили, что зарегистрировали сообщение по факту случившегося.

Ранее в Самарской области мужчины напали на сотрудников скорой помощи.

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