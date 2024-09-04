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Женщина предстанет перед судом за попытку совершить теракт в Крыму

Прокуратура Крыма: жительницу Брянской области осудят за попытку поджечь машину

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Женщина из Брянской области предстанет перед судом за попытку совершить террористический акт на территории Республики Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

По информации следствия, в ноябре 2023 года обвиняемая переехала на полуостров и прошла здесь видеоинструктаж по изготовлению взрывных устройств. Впоследствии по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) гражданка создала две самодельные ручные гранаты. С их помощью женщина планировала поджечь автомобиль, на который был нанесен символ «Z».

«Совершить террористический акт обвиняемая не смогла, поскольку была задержана сотрудниками Управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что прокуратура региона уже подготовила обвинительное заключение по возбужденному против гражданки уголовному делу. В скором времени материалы будут направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, уточняется в сообщении.

3 сентября суд в Москве арестовал мужчину в рамках уголовного дела о государственной измене. Новостное агентство РИА Новости со ссылкой на картотеку инстанции рассказывало, что в СИЗО отправили некоего Щурова В. П. Однако другие подробности не уточнялись, так как ход расследования был засекречен.

Ранее жителя Севастополя отправили в колонию за подготовку теракта.

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